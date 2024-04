Estoril Open. Nuno Borges em busca da meia-final

Pela segunda vez em quartos de final ATP e pela primeira no Clube de Ténis do Estoril,O encontro entre o número um português e o tenista chileno será o segundo do court central, já depois da partida, com início para as 12h00, entre o polaco Hubert Hurkacz, segundo cabeça de série, e o espanhol Pablo Llamas Ruiz, que veio da fase de qualificação.Também vindo da fase de qualificação, mas como "lucky loser", depois da desistência do espanhol Alejandro Davidovich Fokina, o francês Richard Gasquet, vencedor do torneio português em 2015, vai defrontar o espanhol Pedro Martínez.O campeão de 2023 e primeiro cabeça de série, o norueguês Casper Ruud, vai fechar o programa do court central, defrontando o húngaro Marton Fucsovics (85.º).