Estoril Open. Nuno Borges inédito em jornada interrompida pela chuva

O jovem tenista da Maia, de 24 anos, 331.º colocado no "ranking" ATP, superou o australiano Jordan Thompson, número 61 do mundo, por 7-6 (7-5) e 6-3, em uma hora e 50 minutos, e assegurou a qualificação para a segunda ronda da prova, que decorre à porta fechada, devido à pandemia da covid-19, no Clube de Ténis do Estoril.



“Estou muito feliz. Ainda parei para pensar que costumava ver estes jogadores na televisão e agora poder jogar contra eles é fora do normal. Estou muito contente, não só por estar a competir, como por ter ganho. É muito especial”, confessou o campeão nacional absoluto, em conferência de imprensa virtual.



Ao contrário de Borges, recente vice-campeão do "challenger" 2 de Oeiras, João Sousa e o parceiro britânico Cameron Norrie, seu adversário na primeira ronda da prova de singulares, não foram felizes na estreia da competição de pares e acabaram eliminados pelo norte-americano Austin Krajicek e o austríaco Oliver Marach, em três parciais, por 6-7 (4-7), 6-4 e 11-9.



Devido à chuva que interrompeu logo pela manhã o duelo entre os espanhóis Pablo Andujar e Alejandro Davidovich Fokina, o primeiro a garantir a qualificação para a fase seguinte, por 6-3, 4-6 e 6-1, a jornada sofreu um atraso e o último encontro previsto para o "court" central, entre o croata Marin Cilic (42.º ATP) e Carlos Alcaraz (120.º ATP), do qual sairá o adversário de Borges, foi adiado para esta terça-feira, por falta de luz natural.



Já o embate entre o francês Jeremy Chardy e o espanhol Jaume Munar, embora suspenso cerca de uma hora, devido às condições climatéricas, ficou decidido ao fim do dia em três partidas, com os parciais de 3-6, 6-3 e 6-4, favorável ao experiente gaulês, de 34 anos, que figura no 51.º lugar do "ranking" ATP.



A encerrar a jornada inaugural, o norte-americano e vice-campeão do Estoril Open de 2018, Frances Tiafoe, não conseguiu evitar a derrota ante o sul-africano e vice-campeão do Grand Slam (Open dos Estados Unidos, em 2017, e Wimbledon, em 2018), Kevin Anderson, em três equilibrados "sets", pelos parciais de 4-6, 7-6 (8-6) e 7-6 (7-4), em duas horas e 47 minutos.