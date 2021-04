Estoril Open: Pedro Sousa derrotado na primeira ronda de qualificação

O lisboeta, de 32 anos e que figura no 112.º lugar no ‘ranking’ ATP, não foi capaz de concretizar o seu teórico favoritismo frente ao jovem helvético, de 24 anos e 161.º na hierarquia mundial, e perdeu ao cabo de uma hora e 11 minutos, pelos parciais de 6-2 e 6-4.Pedro Sousa entrou a ceder logo no seu jogo de serviço e, depois de novo ‘break’ no sétimo jogo (2-5), não conseguiu recuperar mais da desvantagem, entregando assim o primeiro ‘set’ ao cabo de 31 minutos.No segundo parcial, o tenista português, que está a regressar à competição, após uma paragem de duas semanas para recuperar de uma lesão no pé esquerdo e descansar, voltou a sofrer um ‘break’ no jogo inaugural, o suficiente para Marc-Andrea Huesler assumir o comando do marcador e conquistar a vitória.Na segunda e última ronda do ‘qualifying’, o suíço vai medir forças com o vencedor do encontro entre o espanhol Pedro Martinez e o holandês Botic Van de Zandschulp por uma das quatro vagas de acesso ao quadro principal do Estoril Open.

Ao contrário de Pedro Sousa, Nuno Borges, 331.º ATP, conseguiu o apuramento, ao bater o britânico Liam Broady, 137.º, por 6-3 e 7-5, marcando encontro com o espanhol Roberto Carballes Baena, 91.º, que bateu o suíço Henri Laaksonen, 139.º, por 7-5 e 7-5.







Estoril Open: João Domingues falha acesso à segunda ronda do qualifying



João Domingues, o último tenista português a garantir a presença no ‘qualifying’ do Estoril Open, foi hoje eliminado pelo espanhol Carlos Taberner e despediu-se do Clube de Ténis do Estoril, onde decorre o evento do ATP Tour.



Depois de aceder só hoje à fase de qualificação, graças à entrada de última hora do argentino Juan Ignacio Londero no quadro principal, por via da desistência de Diego Schwartzman, número nove mundial, o tenista de Oliveira de Azeméis foi batido pelo teórico favorito espanhol (142.º ATP) em dois ‘sets’, com os parciais de 6-4 e 6-2, em uma hora e 20 minutos.



Domingues, número 197 do ‘ranking’ ATP, não entrou bem no encontro, perdendo o primeiro jogo de serviço, e, apesar de ter estabelecido a igualdade no quarto (2-2), protagonizou uma exibição irregular, que acabou por permitir ao adversário vencer o ‘set’ inaugural.



Na segunda partida, o jogador espanhol manteve o ascendente e, após atingir rapidamente uma vantagem confortável (4-0), carimbou a passagem à fase seguinte da prova, com três ‘breaks’ contra apenas um.



O próximo adversário de Carlos Taberner, de 23 anos, será o compatriota Carlos Alcarraz, sexto cabeça de série, que derrotou na estreia o holandês Tallon Griekspoor, por 6-1 e 6-3.