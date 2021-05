Estoril Open. Ramos-Vinolas bate Cameron Norrie e conquista título

O tenista espanhol Albert Ramos-Vinolas bateu hoje na final o britânico Cameron Norrie, no `tie-break` do terceiro `set`, e conquistou o título de campeão do Estoril Open, o ATP 250 português que terminou hoje no Clube de Ténis do Estoril.