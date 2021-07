Estreante Pedro Marques quer agarrar oportunidade na seleção de futebol de praia

"Não poderia pedir melhor. É perfeito ter a possibilidade de me estrear na minha terra. O ideal seria ter público nas bancadas no jogo com Moçambique, mas infelizmente não será possível. Estou muito feliz por cá estar e ter esta oportunidade", afirmou o atleta do Sporting em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



A formação lusa, orientada por Mário Narciso, vai trabalhar na Praia de Buarcos até quarta-feira, sendo que este estágio contempla ainda um jogo de preparação com Moçambique, que também vai disputar a fase final do Mundial.



"Tenho vindo a trabalhar bem. Fui muito bem recebido por todos, este é um grupo fantástico. Serei mais um para ajudar", garantiu Pedro Marques.



Portugal vai defrontar Omã, Senegal e Uruguai na fase de grupos do Mundial, que se realiza entre 19 e 29 de agosto, em Moscovo, com a comitiva lusa a viajar para a Rússia em 15 de agosto.



"O meu maior sonho é fazermos um grande jogo na quarta-feira (frente a Moçambique) e ser chamado para o Mundial. Esta seleção entra em campo sempre para ganhar. Vivi o título de 2019 com grande emoção, fiquei muito feliz, mas quero ter a possibilidade de viver esse momento em campo", finalizou o jogador.