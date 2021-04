Estreantes assumem surpresa à chegada da concentração da seleção lusa de futsal

“Não esperava, de todo, esta chamada. Mas nós temos de estar preparados para tudo e tenho vindo a trabalhar para conseguir uma oportunidade. Recebi a notícia no grupo [de whatsapp] de jogadores do Benfica – foram o Tiago Brito e o Fábio Cecílio a darem-me a notícia. Estava no sofá a ver televisão e quando recebi a notícia gritei de alegria, corri, chorei”, explicou o ala do Benfica Silvestre Ferreira, de 21 anos.



Aos 21 anos, o ala 'encarnado' vincou a sua ambição de permanecer entre os 'eleitos': "Como se diz, o difícil não é chegar cá, o difícil é mantermo-nos. O meu objetivo é manter-me e subir sempre".



O outro novato entre os 18 convocados do selecionador português, que se juntou à equipa das ‘quinas’ hoje, em Belverde, no concelho do Seixal, foi o igualmente surpreendido Tomás Pacó, do Sporting.



“Não estava à espera desta chamada e, quando soube, fiquei muito contente e orgulhoso. Penso que esta convocatória é o fruto do meu trabalho e isso enche-me de orgulho. Foi o ‘mister’ Nuno Dias que me enviou uma mensagem a dar os parabéns e a dizer que eu tinha sido convocado”, recordou o fixo dos ‘leões’, de 20 anos.



Em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Tomás Pacó reconheceu que esta convocatória é o reconhecimento do seu empenho.



“Esta chamada à seleção AA significa que o meu trabalho está a ser bem feito e que os técnicos estão atentos ao trabalho que todos os jogadores estão a efetuar, tanto na Liga com no estrangeiro, para poderem chamar os melhores a este espaço", rematou o fixo.



A seleção portuguesa, campeã europeia, vai iniciar na segunda-feira a preparação para o duplo embate com a Noruega, no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, no Seixal, nos dias 12 e 14 de abril, para o Grupo 8 de qualificação para o Euro2022.



Portugal lidera o agrupamento, com oito pontos, em quatro jogos, mais um do que Polónia e República Checa, enquanto a Noruega ainda não pontuou.



Qualificam-se para a fase final da competição, a disputar nas cidades de Amesterdão e Groningen, nos Países Baixos, entre 16 de janeiro e 06 de fevereiro de 2022, os vencedores dos oito grupos e os seis melhores segundos classificados – os outros dois disputam a última vaga num ‘play-off’.



Além dos anfitriões Países Baixos, também Croácia, Rússia, Azerbaijão, Bósnia-Herzegovina, Espanha e Itália já asseguraram a presença na fase final, ao vencerem os respetivos grupos.