`Estrela` grega Giannis Antetokounmpo falha Mundial de basquetebol de 2023

Em mensagem publicada na rede social Instagram, Antetokounmpo, de 28 anos, manifestou-se “dececionado” com a conclusão de que não está “ao nível exigido para participar num Campeonato do Mundo”, à qual chegou após contactos com a equipa médica dos Bucks.



O extremo helénico, campeão da NBA em 2021 e eleito Jogador Mais Valioso (MVP) em 2019 e 2020, pôs fim à incerteza sobre a participação no Mundial de 2023, cuja fase final se realiza nas Filipinas, Japão e Indonésia e no qual a Grécia integra o Grupo C, em conjunto com Nova Zelândia, Jordânia e Estados Unidos.