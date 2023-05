Etson Barros terceiro português de sempre nos obstáculos com recorde sub-23

Vencedor da corrida do Meeting Fernanda Ribeiro, com larga margem para o segundo, só fica agora atrás de Manuel Silva, o recordista nacional (8.19,82, em 2004), e de José Regalo (8.20,70, em 1987), na lista portuguesa de sempre.



No escalão de sub-23, Etson Barros destrona Manuel Silva, o anterior recordista, que fizera 8.24,60 em Barakaldo, Espanha, em 2000.



O atleta do Benfica, de 22 anos apenas, está esta época em grande forma, já que no passado sábado correu os 2.000 metros obstáculos em 5.26,80, no Meeting Vítor Tavares, que se disputou em Faro.



No ranking de acesso aos Mundiais de atletismo de Budapeste, Etson Barros vai reforçar a posição que tem - ocupa o 27.º lugar, claramente dentro da quota de acesso, de 36 atletas.