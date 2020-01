Euro2020 de andebol. Portugal procura o 5.º lugar

Portugal precisou de 14 anos para voltar a pisar os grandes palcos do andebol europeu, mas o regresso no Euro2020 não poderia ter sido mais triunfal, mesmo sem saber a margem pela qual superará a sua melhor classificação.

"O céu é o limite", profetizou o selecionador, Paulo Pereira, após ter superado a primeira fase do torneio. A vitória sobre a Hungria, por 34-26, no último jogo da ronda principal, fez saber que o céu português ficará algures entre o quinto e o sexto lugares.









A seleção nacional chegou a sonhar com a qualificação para as meias-finais, mas ficou-se pelo honroso prémio de consolação.No sábado, em Estocolmo, a equipa das quinas terá pela frente a Alemanha, colosso da modalidade, detentor de três títulos mundiais, dois europeus e um olímpico, mas uma das maiores virtudes da representação lusa no Euro2020 é acreditar que a história existe para ser reescrita.Foi dessa forma que venceu - e eliminou - a campeoníssima França, por 28-25, na estreia no grupo D da ronda preliminar, na qual cumpriu sem igual brilhantismo a tarefa de vencer a Bósnia-Herzegovina (27-24), antes de perder com a impressionante Noruega (34-28), que parece destinada a chegar à final.A derrota em Trondheim com uma das anfitriãs do campeonato foi duplamente penalizadora, uma vez que os resultados entre as equipas apuradas transitaram para a ronda principal, na qual voltou a estrear-se com um triunfo retumbante (35-25) sobre a Suécia, que já se sagrou quatro vezes campeã mundial, olímpica e europeia.O triunfo sobre a anfitriã do grupo II da ronda principal, em Malmö, parecia capaz de lançar Portugal até para algo mais do que a melhor classificação de sempre, mas o sonho de subir pela primeira vez ao pódio desvaneceu-se nas derrotas com Islândia (28-25) e Eslovénia (29-24)."Ainda ninguém me perguntou pelo Gilberto Duarte", observou Paulo Pereira, ainda em Trondheim, considerando essa `omissão` a maior prova do sucesso da equipa que lidera. Afinal, nem se notou que Portugal está a disputar o Europeu sem o seu melhor jogador e marcador na fase de apuramento, devido a lesão.Sem Gilberto Duarte, mas com o guarda-redes Alfredo Quintana, um dos três cubanos naturalizados portugueses que representam a seleção, "um coelho tirado da cartola" por José Magalhães, diretor desportivo do FC Porto - como definiu o selecionador -, a par dos colegas na equipa portuense Alexis Borges e Daymaro Salina.O guarda-redes está a ser a principal figura da equipa das quinas no torneio, ao ponto de ter sido designado o jogador mais valioso nos jogos com a Bósnia e a Suécia, deixando quase sempre sentado no banco de suplentes o veterano Humberto Gomes, de 42 anos, que tem o dobro da idade do pivô Luís Frade, de 21, o jogador português mais jovem no Euro2020.Antes do jogo inaugural, Humberto Gomes era o único atleta que tinha jogado na fase final do Europeu, em 2004, pois o pivô Tiago Rocha não chegou a atuar no torneio de 2006, apesar de ter sido convocado, reflexo da longa ausência de Portugal das grandes provas internacionais.O ponta direito António Areia chega ao último jogo como o melhor marcador luso, com 25 golos, mas quase metade (12) através de livres de sete metros, enquanto o colega do lado oposto Diogo Branquinho é o mais concretizador em ações de campo, com 19 remates certeiros.O pivô e o lateral esquerdo André Gomes representam uma nova geração de sucesso do andebol nacional, tendo sido peças nucleares das seleções que terminaram em quarto lugar no Europeu de sub-20, em 2018, e no Mundial de sub-21, no ano seguinte.O sucesso de Portugal não pode ser dissociado do FC Porto, que empresta nove jogadores à seleção, ou seja, metade do grupo de 18 convocados, entre os quais Quintana e todos os intérpretes do modelo atacante “sete contra seis”, desenvolvido pelo treinador portista, o sueco Magnus Andersson.Quando há dias lembrou a “geração de ouro” do andebol português, da qual Carlos Resende, jogador com maior número de jogos (22) e golos (108) no Europeu, é a maior referência, Paulo Pereira observou que talvez a melhor geração pudesse estar a fazer o seu caminho no Euro2020. Não precisou de muito tempo para ter razão.

Portugal defronta a Alemanha, no próximo sábado, em Estocolmo, a partir das 15h00, com transmissão do encontro na RTP 2 e informações detalhadas na Antena 1.