Euro2020 de andebol. Quintana, Ferraz e Rui Silva às portas do "sete ideal"

"Não estava à espera, nem sequer sabia que no fim da competição faziam um sete ideal. Significa que foi feito um bom trabalho e que ajudei a equipa", observou Quintana, que foi distinguido duas vezes como o jogador mais valioso, nos jogos com a Bósnia-Herzegovina e a Suécia.



A organização do Europeu, que se disputa pela primeira vez em três países (Áustria, Noruega e Suécia), anunciou a lista de cinco jogadores nomeados em cada posição, num total de 40, com Quintana a ser um dos guarda-redes candidatos, Rui Silva a integrar o quinteto de melhores centrais e João Ferraz o de laterais direitos.



"Só faltava mesmo a seleção, porque a nível de clubes estamos a fazer um percurso na Europa muito bom. E mais tarde ou mais cedo a surpresa iria chegar", observou Quintana, elogiando o contributo de João Ferraz e Rui Silva, que apelidou de "o melhor central do mundo".



Como Quintana não foi o responsável pelas nomeações, Rui Silva admitiu que "sinceramente, não" contava estar entre os cinco melhores centrais, mas manifestou-se "feliz e orgulhoso", por ver o seu "trabalho reconhecido", o que tem um sabor ainda melhor quando é aliado ao "sucesso coletivo".



A equipa ideal da competição será calculada com base nos votos dos adeptos, correspondentes a 40% da valoração final, e de um painel de especialistas, que terá um peso de 60%, cabendo aos representantes da Federação Europeia de Andebol (EHF) eleger o Jogador Mais Valioso (MVP) do Euro2020.



João Ferraz também reconheceu que "não estava nada à espera" de entrar na corrida pela distinção de melhor lateral direito da prova, no dia em que a comitiva lusa chegou a Estocolmo, onde no sábado vai defrontar a Alemanha, em jogo de atribuição dos quinto e sexto lugares.



Portugal já sabe que vai melhorar o sétimo lugar alcançado em 2000, na Croácia, que era o ponto alto da participação nacional no Europeu, ao terminar no terceiro lugar do Grupo II da ronda principal, disputado na cidade sueca de Malmö, graças ao triunfo sobre a Hungria, na quarta-feira, por 34-26.