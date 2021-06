Euro2020: Infantino expressa os “melhores votos” ao dinamarquês Eriksen

“Os nossos pensamentos e melhores votos estão com Christian Eriksen, a sua família e com a federação dinamarquesa”, escreveu Infantino na conta da FIFA na rede social Twitter.



O futebolista dinamarquês Christian Eriksen, do Inter de Milão, está estável e foi transferido para um hospital de Copenhaga, depois de ter desmaiado e sido reanimado durante o Dinamarca-Finlândia, do Euro2020 de futebol.