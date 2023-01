Europa continental venceu a Hero Cup de golfe

A prova, criada no seio da DP World Tour, decorreu ao longo de três dias em Abu Dhabi, com a seleção continental capitaneada por Francesco Molinari, elemento decisivo da conquista da Ryder Cup de 2018.



No primeiro dos três dias jogou-se em 'four-balls', com cada jogador de cada par a jogar com a sua própria bola, pontuando o melhor resultado do par.



No sábado, o jogo foi em 'foursomes', com os pares a jogarem a mesma bola, terminando o dia com os 'continentais' já a vencerem por 8,5 a 6,5.



Hoje, foi dia de confrontos individuais, com os novo campeões a alargarem para uma diferença final de quatro pontos.



Na equipa vencedora estavam, além de Molinari, Thomas Pieters, Alex Noren, Thomas Detry, Antoine Rozner, Victor Pérez, Guido Migliozzi, Nicolai Hojgaard, Sepp Straka e Adrian Meronik, jogador que teve o 'put' final, no jogo contra o inglês Callum Shinkwin.