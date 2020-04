Europeu de remo em Poznan reagendado para outubro

No início de abril, a competição, que iria decorrer entre 5 e 7 de junho, foi adiada, igualmente por causa do novo coronavírus, e hoje foi encontrada nova data, ficado marcada para 9, 10 e 11 de outubro.



“Apesar de existir uma nova data, a realização do Campeonato Europeu estará sempre dependente da luz verde dada pelas autoridades”, explicou a Confederação, em comunicado.



Os Europeus de sub-23, em Duisburgo, na Alemanha, passaram para 5 e 6 de setembro, enquanto a prova de juniores será em Belgrado, a 26 e 27 do mesmo mês.



