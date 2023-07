A equipa lusa, recordista de troféus (21), venceu pela última vez um Europeu em 2016, em Oliveira de Azeméis, e vai agora reencontrar os espanhóis cinco anos depois do desaire sofrido na decisão do Euro2018, que decorreu na Galiza.O duelo ibérico em hóquei em patins pode acompanhar na RTP1 e com relato na Antena 1