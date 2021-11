Europeu. Portugal com jogo mais difícil frente à França, veja na RTP1

Depois de uma entrada fulgurante frente à Alemanha, com uma goleada por 10-0, Portugal defronta agora a difícil França. Os gauleses surpreenderam na jornada inaugural ao derrotarem a Itália, uma das formações com tradições vencedoras na modalidade do hóquei em patins.