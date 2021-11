Europeu. Portugal empata e ainda sonha com a final

Jogo importante para as aspirações portuguesas no pavilhão multiusos de Paredes, ainda mais quando a França quebrou diante de Andorra e empatou 5-5.



Portugal sofreu cedo o primeiro golo italiano e apenas a 2 minutos do intervalo logrou alcançar o empate, num golo de João Rodrigues.



A Itália voltou à vantagem de 2-1, mas a reação portuguesa surgiu de imediato, com Hélder Nunes a festejar o 2-2.



Pouco depois, Portugal colocou-se pela primeira vez em vantagem marcando o 3-2, após uma insistência de Gonçalo Alves.



De seguida, em apenas 4 minutos, os italianos voltaram à vantagem com dois golos (3-4), um deles de penálti.





Também de penálti surgiu o empate 4-4, com Gonçalo Alves a concretizar e a "bisar" na partida.



Com este resultado, Portugal soma 4 pontos e joga na quinta-feira diante da toda poderosa Espanha, atual detentora do título europeu, numa partida que a formação de Renato Garrido está obrigada a triunfar. A Itália já perdeu qualquer esperança em chegar ao jogo decisivo.





Alessandro Verona (02 e 28), Federico Ambrosio (35) e Domenico Illuzzi, de grande penalidade, aos 40, fizeram os golos italianos.



Assim, a campeã europeia, que nesta jornada goleou a Alemanha por 11-2, lidera a classificação com os mesmos 7 pontos de França (empatou 5-5 com Andorra), sendo Portugal terceiro, com 4 pontos.