Europeu. Portugal perde com França por 5-3, gauleses lideram isolados

Os gauleses já tinham vencido a Itália por 8-5 e provocaram um "balde de água fria", esta noite, perante o público português, em Paredes.



Rápidos no contra-ataque, agressivos a defender, os jogadores franceses demonstraram uma técnica apurada e estão nas contas deste Europeu. Valendo-se de um porte físico considerável, a França chegou ao 2-0 na parte inicial do primeiro tempo e soube segurar a vantagem até ao intervalo.





Portugal teve dificuldades em chegar junto da baliza gaulesa e ainda recorreu à troca de jogadores para tentar mudar o rumo dos acontecimentos. Mas só aos 35 segundos da 2.ª parte é que João Rodrigues relançou o jogo, fazendo o 2-1.





A cerca de cinco minutos do final, Portugal sofreu dois golos e marcou um logo a seguir. A França voltou a marcar e Portugal reduziu, deixando assim o resultado nuns 5-3. Números históricos nos Europeus da modalidade.



Carlo di Benedetto, que alinha no FC Porto, esteve de novo em destaque, tal como o seu irmão Roberto di Benedetto, que esteve sempre em grande atividade.



Os golos da partida tiveram a autoria de Roberto Di Benedetto (02, 45 e 50 minutos) e Carlo Di Benedetto (11 e 47) por parte dos franceses, enquanto João Rodrigues (26) e Gonçalo Alves, que 'bisou' (49 e 50), reduziram para a seleção portuguesa.



A França lidera esta fase de grupos do Europeu de hóquei em patins, com 6 pontos, somando duas vitórias em duas jornadas. Espanha é segunda com 4 pontos, Portugal e Alemanha têm 3 pontos.





A França foi a grande beneficiada desta 2.ª jornada, pois beneficiou do empate 4-4 entre dois dos favoritos, Itália e Espanha.



A formação de Renato Garrido defronta esta quarta-feira a Itália em mais um jogo de dificuldades acrescidas.



Portugal é o recordista de títulos europeus, somando 21 vitórias, contra 17 da Espanha, campeã em título.