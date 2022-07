Europeu. Seleção portuguesa de futsal feminino goleia e está na final

Esta noite, Portugal foi bem superior às húngaras, mas teve dificuldade em abrir o marcador. Quando ofez, tudo se tornou mais fácil perante o avanço da Hungria para tentar o golo, e Portugal foi para o intervalo a vencer por 3-0.Na segunda parte, o resultado tomou números de goleada, com um resultado final de 6-0.A Espanha tinha vencido anteriormente a Ucrânia por 9-0. Agora, a final ibérica terá lugar no próximo domingo.





A final do Europeu feminino está marcada para as 18h00, depois do jogo de atribuição do terceiro lugar, às 14h30.