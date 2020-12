Europeu2021 de voleibol decorrerá em seis cidades de quatro países

Apuram-se para o Europeu2021 os vencedores dos sete grupos de qualificação, que estavam previstos para decorrer no verão mas foram adiados devido à pandemia de covid-19 – apenas o grupo D já encerrou com o triunfo da Letónia - e os cinco melhores segundos classificados.

“Não poderíamos estar mais felizes com a escolha feita para as cidades-sede do Europeu do próximo ano”, afirmou o presidente da CEV, Aleksandar Boricić, considerando-as “vibrantes e modernas” e em perfeita sintonia com o “espírito de inovação e dinamismo” que impulsiona a competição.