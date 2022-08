Ana Catarina Monteiro quer repetir final dos 200 mariposa

”, disse a nadadora do Clube Fluvial Vilacondense à agência Lusa, lembrando que nos Europeus do ano passado, em Budapeste, ficou à “porta da final”, numa altura em que “estava a recuperar de covid-19”.Ana Catarina Monteiro, que no ano passado conseguiu nos Jogos de Tóquio2020 a primeira meia-final olímpica da natação feminina portuguesa, assume que os Europeus, que começam na quinta-feira em Roma, “são o grande objetivo da época”.No início de julho, a recordista nacional dos 200 metros mariposa (2.08,03 minutos) conquistou a medalha de prata nos Jogos do Mediterrâneo, feito que classifica como “um bom indicador” para o grande objetivo, que é marcar presença nos Jogos Olímpicos Paris2024.”, assume a nadadora, de 28 anos.Ana Catarina Monteiro, que nos Europeus vai também participar nos 100 metros mariposa, junta-se a outros nove nadadores que representarão Portugal em Roma nas provas de natação pura: Ana Rodrigues, Camila Rebelo, Diana Durães, Tamila Holub, Rafaela Azevedo, Diogo Matos Ribeiro, Francisco Santos, João Costa e Gabriel José Lopes.Nos Europeus de Roma, que decorrem até dia 21, Portugal estará também representado nas competições de águas abertas e natação artística.