Europeus atletismo. Auriol Dongmo aponta à medalha

Tanto Dongmo como Pichardo chegaram à Polónia como líderes europeus do ano, com larga margem de avanço, o que os coloca como principais apostas portuguesas para medalhas.Pichardo será o primeiro a entrar em cena, na manhã desta sexta-feira, enquanto que Dongmo estará no fecho do dia, a partir das 18h06, um pouco antes da final dos 3.000 metros, em que estará Mariana Machado (20h00).Portugal pode ter um terceiro finalista no programa de hoje, no peso masculino, às 19h35, mas para isso acontecer Francisco Belo terá de ser um dos oito melhores na qualificação da manhã.





Quinta-feira, a luso-camaronesa Auriol Dongmo teve uma qualificação fácil, superando a marca de acesso à segunda tentativa. Melhor fez, no entanto, a principal rival, a alemã Christina Schwanitz, apurada com um lançamento só.Dongmo lidera a lista mundial, com 19,65 metros, e Schwanitz tem 19,11. A final é de grande nível, já que lá estarão as restantes três do top-5, ou seja a sueca Fanny Roos (18,85), a bielorrussa Aliona Dubitskya (18,74) e a espanhola Maria Toimil (recorde nacional na qualificação, com 18,64).Pela manhã, Pichardo tem de assegurar a sua final com um salto de mais de 16,80 metros, o que parece fácil, pela forma como ganhou nos Campeonatos de Portugal, com 17,36 metros, no que foi a sua única competição no inverno.O luso-cubano lidera destacado a nível europeu, à frente do francês Melvin Raffin (17,09) e do alemão Max Hess (17,00), campeão continental há cinco anos.Há dois anos, em Glasgow, Francisco Belo foi um surpreendente quarto posicionado no peso. Para voltar a lutar pelo pódio, deverá passar na qualificação a barreira dos 21,00 metros, o que parece inviável, já que está acima do seu recorde pessoal - a alternativa é ser repescado como um dos oito melhores.Pela manhã também se disputam eliminatórias de 400 metros com Ricardo Santos e Mauro Pereira), no setor masculino. Ricardo Santos tem boas hipóteses de aceder a uma das três semifinais, também hoje, às 19h10.No setor feminino, boas perspetivas de passar uma ronda também para Cátia Azevedo nos 400 metros. Marta Pen tem igualmente condições para se qualificar.

- Programa das provas com atletas portugueses:



09h11 Triplo (m) Pedro Pichardo (Triplo)09h13 400 m (m) Ricardo Santos e Mauro Pereira (eliminatórias)10h18 Peso (m) Francisco Belo (qualificação)10h22 400 m (f) Cátia Azevedo (eliminatórias)11h22 1500 m (f) Marta Pen (eliminatórias)18h06 Peso (f) Auriol Dongmo (final)18h33 400 m (f) (Semi-finais)19h10 400 m (m) (Semi-finais)19h35 Peso (m) (final)20h00 3.000 m (f) Mariana Machado (final)