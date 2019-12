Europeus de cross. Bronze para portuguesa Mariana Machado nos sub-20

A atleta bracarense só cedeu para a italiana Nadia Battocletti (13.58), que revalidou o título, e para a eslovena Klara Lukan, que entrou três segundos depois.Mariana Machado, que chegou a liderar a corrida na última volta, gastou mais 12 segundos do que Battocletti.

Coletivamente, Portugal foi quinto, sendo o pódio composto por Itália, Grã-Bretanha e França.





Emoção traiu um melhor desempenho







Mariana Machado, atleta do Sporting de Braga, assumiu que se deixou levar pela emoção nos metros finais da prova que decorreu em Lisboa.



"Tenho de admitir que fui para a frente levada pela emoção. Queria chegar em primeiro e sentir o público a chamar por mim. Deixei-me levar pela emoção e pelo ambiente. Quando as outras atletas atacaram, ressenti-me, as pernas estavam cansadas, e os últimos metros foram com o coração", disse a atleta lusa, que chegou a liderar a prova no Parque da Bela Vista.



Ainda assim, a atleta de 19 anos, mostrou-se muito contente pelo resultado alcançado e garantiu que é consequência de muito trabalho.



"Não vou mentir, estava à espera de medalha. Estava em boa forma para a conseguir e foi a de bronze. Gostava de ter conseguido ouro ou prata, mas é mesmo assim. Estou satisfeita, porque consegui o meu grande objetivo, que era conseguir uma medalha. Foi uma medalha para a qual lutei muito e treinei bastante", disse a jovem atleta.



Sobre o percurso bastante acidentado e pesado, depois de uma noite de chuva na capital lisboeta, Mariana Machado revelou que não é o seu tipo de terreno preferido, mas tirou vantagem da preparação específica que fez.



"Sou uma atleta mais rápida, mais de pista, e assumo que ter conhecimento do percurso foi uma vantagem, pois pude treinar para este tipo de percurso e fizemos muito trabalho técnico", afirmou a bracarense.



Sobre o futuro, a filha de Albertina Machado, antiga atleta lusa, diz que levar uma medalha dos Europeus de corta-mato é um "incentivo" e pediu mais apoio aos clubes.



"Qualquer medalha é um incentivo, porque sabemos o quão difícil é conseguir este resultado e o quanto temos de trabalhar diariamente. Eu sei que os portugueses não sabem isso, mas a verdade é que trabalhamos mesmo muito, e para ganhar uma medalha destas temos de treinar muito, abdicar da vida pessoal, social e familiar. É preciso mais apoio dos clubes", concluiu a também estudante de medicina, depois de assumir que tem sido "difícil" conciliar a vida académica com a carreira no atletismo.