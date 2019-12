Europeus de cross. Portugal com bronze coletivo em sub-20 masculinos

Os juniores portugueses e os irlandeses fizeram o mesmo número de pontos na prova e de início a organização divulgou a informação de que o desempate era favorável à Irlanda, para depois a corrigir e atribuir o terceiro posto aos lusos, que fecharam primeiro a equipa.Pontuaram para os 39 pontos de Portugal Etson Barros (quarto), Duarte Gomes (14.º) e Miguel Moreira (21.º). Quanto à Irlanda, fechou com um 24.º lugar, após um terceiro e um 12.º.

Os dois primeiros lugares foram da Grã-Bretanha (25) e Noruega (38).







Jakob Ingerbritsen ansioso por correr nos seniores



O atleta norueguês Jakob Ingerbritsen conquistou em Lisboa o seu quarto título mundial de crosse na categoria sub-20 e diz que está pronto para competir com os seniores.



Campeão da Europa dos 1.500 e 5.000 metros, o jovem de 19 anos assume que há já algum tempo que não encontra concorrência à altura na sua categoria e que está ansioso por competir com os atletas mais velhos.



"Desde há um par de anos que sinto que não quero devo correr na categoria de juniores e por isso quero passar para os seniores. Sou melhor este ano do que o ano passado, e o ano passado era melhor do que no anterior, por isso podemos dizer que foi fácil vencer. Estou ansioso por poder correr na categoria de seniores no futuro", assumiu o norueguês, que completou o percurso do Parque da Bela Vista em 18.20 minutos.