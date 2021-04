Europeus de judo. Bernardo Tralhão testa positivo e falha competição

“O Bernardo esteve infetado há dois meses, e agora nos dois testes PCR efetuados teve um primeiro negativo, e, depois, um positivo”, justificou à agência Lusa o presidente da FPJ, Jorge Fernandes.



Uma situação que não permite a entrada do judoca de Coimbra nos Europeus, que decorrem entre sexta-feira e domingo, depois de todos os judocas estarem obrigados a dois testes PCR e um terceiro nos dias anteriores à competição.



A saída de Bernardo Tralhão, campeão nacional de sub-21, permite a entrada de Vasco Rompão, campeão nacional de +100 kg, com a seleção portuguesa a entrar em mais uma das 14 categorias, a dos pesos pesados, agendada para domingo.



Assim, a seleção portuguesa terá Catarina Costa e Maria Siderot (-48kg), Joana Diogo e Joana Ramos (-52 kg), Telma Monteiro e Wilsa Gomes (-57kg), Rodrigo Lopes, João Crisóstomo e André Diogo (-66 kg) a competirem na sexta-feira, Bárbara Timo (-70kg), João Fernando (-73kg), Anri Egutidze e Manuel Rodrigues (-81 kg) no sábado, e Patrícia Sampaio (-78 kg), Rochele Nunes (+78kg), Jorge Fonseca e Diogo Brites (-100 kg) e Vasco Rompão (+100 kg) no domingo.



Os Europeus de judo decorrem entre sexta-feira e domingo na Altice Arena, e trazem a Lisboa mais de 360 judocas provenientes de 45 países.