Europeus. Fernando Pimenta lidera equipa lusa

”, disse à Lusa o presidente da federação, Vítor Félix.Os nove presentes em Halifax – sete da equipa olímpica e dois da paralímpica – vão ser reforçados com a inclusão do resto da equipa feminina, que se junta a Teresa Portela, bem como a das canoas, com um total de cinco elementos que falharam Halifax.A paracanoagem, que contou com o bronze de Norberto Mourão em VL2, também é ampliada para o dobro, competindo na Alemanha com quatro elementos.Frustração do português traduzida em cinco centésimos de segundo no K1 1.000 metros e em 300 milésimos no K2 500 misto com Teresa Portela, enquanto em K1 5.000 foi forçado a desistir, com o leme partido, quando liderava a prova.O limiano vai competir em K1 500, 1.000 e 5.000, bem como em K2 1.000 com João Duarte, com quem foi ouro numa Taça do Mundo.Destaque ainda para o K2 500 metros de João Ribeiro e de Messias Baptista, quinto nos mundiais, depois de um ouro e um bronze nas Taças do Mundo, e que posteriormente se juntam a Emanuel Silva e David Varela no reorganizado K4 500 metros que foi sétimo no Canadá.Teresa Portela fará K1 200 e 500 metros, com um sexto e 10.º lugares em Halifax, numa equipa que na Alemanha vai contar com a experiência dos também olímpicos Francisca Laia, Joana Vasconcelos e Hélder Silva.Os europeus de canoagem integram o evento multidesportivo que reúne nove modalidades.