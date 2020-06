Europeus multidesportos juntam nove modalidades

Estas quatro modalidades juntam-se no evento, que vai decorrer entre 11 e 21 de agosto de 2022, a atletismo, ciclismo, ginástica, remo e triatlo, que já estavam confirmadas.



Natação e golfe ficaram excluídos do programa das competições, que, mesmo assim, contam com a participação de cerca de 4.400 atletas de 50 países, a competir por 158 títulos europeus.



O Parque Olímpico de Munique vai ser o centro deste evento, num ano em que se celebram 50 anos dos Jogos Olímpicos Munique1972.



A primeira edição dos Europeus multidesportos ocorreu em 2018, com competições de 13 modalidades, 12 em Glasgow, nas Escócia, e o atletismo em Berlim.



Na altura, Portugal conquistou quatro medalhas, duas de ouro, conquistadas por Nelson Évora no triplo salto e Inês Henriques nos 50 quilómetros de marcha, e duas de prata, pelos gémeos Ivo e Rui Oliveira nas provas de perseguição individual e eliminação em ciclismo de pista, respetivamente.