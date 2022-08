Europeus2022: Atletismo com várias expectativas de pódio em Munique

"Se tivéssemos três ou quatro [medalhas] com os atletas que têm possibilidades de ir ao pódio seria extremamente importante, primeiro para eles e os seus treinadores, que merecem, pelo trabalho desenvolvido, e pela modalidade, a que mais medalhas internacionais tem em Portugal”, disse à Lusa o vice-presidente da Federação.





Fernando Tavares afasta qualquer pressão sobre o grupo de 43 competidores, mas nomeia o campeão mundial e olímpico Pedro Pichardo e a ‘vice’ campeã em Tóquio2020 Patrícia Mamona, ambos do triplo salto, Liliana Cá, quinta no lançamento do disco, e Auriol Dongmo, quarta no lançamento do peso, o mesmo lugar de João Vieira nos 50 quilómetros marcha.“Têm capacidade para lutar por uma medalha e certamente estão interessados nisso, mas não os pressionamos, não faz parte da nossa forma de estar. Sabemos que vão fazer o seu melhor e isso pode dar uma medalha ou simplesmente um lugar na final, que é bom”, frisou.O dirigente recordou que há “objetivos diferentes” para os atletas da comitiva, sendo que à federação interessa que alguns evoluam para serem finalistas, semifinalistas ou somente o de ficarem o mais à frente possível ante os adversários num evento que conta com “muitos dos melhores do mundo”.Congratulou-se pelo “ecletismo” da seleção portuguesa em Munique, “com quase todas as especialidades olímpicas”, destacando as estreias, em Europeus, do salto em altura, com Gerson Balde, do lançamento do dardo, com Leandro Ramos, e das estafetas 4x400 metros masculinos.Quanto a objetivos a médio prazo, e “com os dados atuais”, o responsável assume que repetir os dois pódios olímpicos em Paris2024 “seria muito bom”, recordando os vários desempenhos próximos do pódio e contando com a “evolução” de um conjunto de atletas para “lugares mais próximos das medalhas”.Portugal conquistou 36 pódios em Campeonatos da Europa de atletismo, com 15 medalhas de ouro, 13 de prata e oito de bronze.A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.Programa dos portugueses para segunda-feira (horas de Lisboa):- Atletismo:09:00: Lançamento do peso masculino: Qualificação - Tsanko Arnaudov.09:30: Maratona feminina: Sara Moreira, Solange Jesus e Susana Cunha.09:56: 100 metros masculinos: Carlos Nascimento.10:20: Lançamento do peso feminino: Auriol Dongmo e Jessica Inchude.10:21: 100 metros femininos: Lorene Bazolo.10:30: Maratona masculina: Hermano Ferreira, Luís Saraiva, Fábio Oliveira (selecionado para a Taça da Europa de Maratona) e Rui Pinto (selecionado para a Taça da Europa de Maratona).17:15: Lançamento do disco feminino: Irina Rodrigues.18:08: 400 metros: João Coelho.18:25: Lançamento do disco feminino: Liliana Cá.18:53: 400 metros femininos: Cátia Azevedo.19:05: Triplo salto masculino: Pedro Pablo Pichardo e Tiago Pereira.19:15: 1.500 metros masculinos: Isaac Nader.19:38: Lançamento do peso feminino: Final - Auriol Dongmo, Jessica Inchude?