Europeus2022: Canoísta Beatriz Lamas desiste da prova de C1 5.000 metros

No evento previsto para sábado, mas reagendado para hoje, devido a uma tempestade, a jovem lusa não concluiu a sua missão.



Ainda assim, estes europeus vão ser de boa memória para Beatriz Lamas, pois vai entrar no projeto olímpico em virtude do seu sétimo lugar em C2 500, com Inês Penetra.



A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.



Portugal soma oito medalhas, designadamente quatro de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, de Kevin Santos (K1 200) e Fernando Pimenta (K1 5.000), que também conquistou uma de prata (K1 1000) e uma de bronze (K1 500), e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.



Na paracanoagem, Norberto Mourão garantiu o bronze na classe VL2.