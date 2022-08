Europeus2022: Canoístas Bruno Afonso e Marco Apura falham final direta da C2 500

Na lateral pista um, sem as melhores referências de prova, perceberam a meio da regata que dificilmente conseguiriam avançar já para a prova das medalhas, acabando por relaxar quando a meio tinham passado em quartos, a 1,500 segundos da liderança.



Uma vez que a Arménia já tinha anunciado que não ia largar na outra eliminatória, o que significava que todas as embarcações passariam à meia-final, os lusos deixaram-se cair, em gestão de energias, até ao último lugar.



Bruno Afonso e Marco Apura falharam a presença em Tóquio2020 por apenas um lugar.



A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.



A seleção portuguesa conquistou três medalhas até ao momento, duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.