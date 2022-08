Europeus2022: Carlos Nascimento faz 100 metros em 10,40 e fica longe da final

Na pista dois, e depois do representante turco ter sido afastado, por falsa partida, o atleta luso não conseguiu estar em prova, ficando ainda a 17 centésimos do sexto, quando só avançavam dois e os dois melhores tempos.



Nas eliminatórias, quando foi repescado, Carlos Nascimento tinha sido mais rápido sete centésimos, com 10,33, ainda assim igualmente longe dos 10,16 que valeram a última entrada na discussão das medalhas.



Lorene Bazolo vai tentar hoje o apuramento para a final dos 100 metros.



A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.



A seleção portuguesa tem uma medalha de ouro, através do ciclista Iúri Leitão, que se sagrou campeão europeu de scratch, no ciclismo de pista, e uma de prata, de Auriol Dongmo no lançamento do peso.