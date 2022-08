Europeus2022: Ciclista Daniela Campos sexta na final da corrida por pontos

Daniela Campos, que se apresentou depois de no sábado ter sido afastada por um erro dos comissários na sua corrida eliminação, não conseguiu hoje entrar na luta pelos pontos, muito por culpa de um ataque forte no início por parte das atletas que discutiram as medalhas.



"As atletas eram bastante fortes e havia, sem dúvida, umas quatro ou cinco que se destacavam muito. O objetivo era conseguir manter a minha posição e controlar a corrida o melhor possível, e foi isso que consegui fazer", disse à Lusa Daniela Campos.



Apesar de não ter conseguido discutir as medalhas, Daniela Campos mostrou-se satisfeita com a prestação.



"Foi uma corrida muito dura desde início, muito atacada. Houve diversos aspetos técnicos que falhei e que podem ter influenciado no resultado final, mas estou bastante contente com o resultado e espero para a próxima que seja cada vez melhor", afirmou.



Depois de ter sido afastada na véspera na prova de eliminação por um erro dos comissários, Daniela Campos disse que hoje foi um dia para atirar essa situação para trás das costas.



"A situação de ontem (sábado) de facto foi uma infelicidade, mas hoje foi outro dia e foi um dia de focar nesta corrida e deixar para trás tudo o que aconteceu", destacou.



Daniela Campos terminou a prova na sexta posição, com 20 pontos, numa competição ganha por Kopecky, com 85 pontos, enquanto a medalha de prata foi para a italiana Silvia Zanardi, com 53, e a de bronze para a francesa Victoire Berteau, com 47.



A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.