Europeus2022: Ciclista Maria Martins foi 11.ª na prova de omnium

Maria Martins, sétima classificada nesta especialidade do ciclismo de pista em Tóquio2020, tinha depositado algumas esperanças nesta prova, embora tenha igualmente salientado não se encontrar no seu melhor momento, mas apenas conseguiu um resultado satisfatório na última das quatro provas do omnium.



As aspirações de um bom lugar por parte da corredora lusa ficaram desde logo afastadas na primeira prova, o scratch, quando uma queda a atirou para o 18.º e último lugar, com apenas seis pontos. No final da segunda prova, tempo, já tinha subido ao 12.º lugar, com 28 pontos, para subir ainda mais uma posição no final da prova de eliminação, quando somava 56 pontos, mas distante dos 106 da terceira classificada.



Na última prova, corrida por pontos de 20 quilómetros, ainda pontuou várias vezes, mas já não conseguiu recuperar mais posições, numa corrida que esteve interrompida cerca de uma hora devido a uma queda.



No final, a italiana Barbieri triunfou com um total de 174 pontos, tendo a medalha de prata sido conquistada pela francesa Clara Copponi, a apenas três pontos, e a de bronze pela polaca Daria Pikulik, com 167.



A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.



A seleção portuguesa conquistou até ao momento uma medalha de ouro, através do ciclista Iúri Leitão, que se sagrou campeão europeu de scratch, no ciclismo de pista.