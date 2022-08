Europeus2022: Estafestas mistas do triatlo terminam na sétima posição

Num evento com 19 equipas, a França levou o ouro em 1:25.30, batendo a Alemanha por 33 segundos e a Suíça por 49: Portugal concluiu a prova em sétimo, a 2.01 minutos.



João Pereira e Vasco Vilaça, sexto e 13.º, respetivamente, na competição individual de sábado, Maria Tomé e Melanie Santos, designadamente 11.ª e 24.ª na competição a solo de sexta-feira, compuseram o quarteto português, que este ano vinha de dois oitavos lugares na Taça do Mundo, com mais nações em jogo.



Se a natação foi o calcanhar de Aquiles de Vasco Vilaça na prova individual, agora o português foi o segundo na transição do segmento dos 300 metros da água para os 7,2 quilómetros do ciclismo, a mesma posição para os 1,6 quilómetros de corrida (não se cumpriram os oito de ciclismo e os dois de corrida oficiais) e passagem de testemunho a Melanie, com três segundos de atraso para a Suíça e 11 e avanço para a França, terceira.



Melanie progrediu e saiu isolada da água, com a França a nove segundos e a Suíça a 20, porém cedeu no ciclismo e iniciou a corrida em nona, a 58 segundos da gaulesa, acabando por dar a vez a João Pereira em nono, a 1.27 da frente.



João baixou uma posição na água, para 10.º, a 1.21 minutos, no ciclismo estabilizou a diferença, nono a 1,22, o mesmo tempo com que Maria Tomé começo o último relevo, mas já com Portugal em sexto.



Foi nessa mesma posição que a jovem entrou no ciclismo, a 1.26, e saiu para a corrida final, a 1.32 minutos, acabando o seu desempenho em sétimo, caindo um lugar no fim.



Nesta prova, Portugal cumpriu ainda uma penalização de 10 segundos, por um dos atletas ter deixado equipamento fora do local indicado.



João Silva, Ricardo Batista e Helena Carvalho, por diferentes motivos físicos, não estiveram à disposição do diretor técnico nacional José Estrangeiro na escolha da equipa, sendo que os dois primeiros nem chegaram a competir em Munique, onde se somaram pontos para o apuramento olímpico.



A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.