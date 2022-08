Europeus2022: Francisca Laia e Joana Vasconcelos nas `meias` de K2 500

As canoístas olímpicas Francisca Laia e Joana Vasconcelos vão disputar as meias-finais da prova olímpica do K2 500 metros dos Europeus de Munique, pois não conseguiram a única vaga disponível diretamente para a regata das medalhas.