Europeus2022. Fu Yu afastada em singulares

Em 46 minutos, a sérvia de 22 anos impôs-se por 9-11, 13-11, 14-16, 11-9, 11-4 e 11-4, deixando assim Shao Jieni como a única portuguesa na segunda ronda da prova.



O primeiro "set" foi equilibrado, com lideranças alternadas, que Fu Yu resolveu a seu favor (11-9), ao contrário do segundo no qual esteve a vencer por 10-6 e 11-10, acabando derrotada por 11-13.



No terceiro jogo, a história parecia repetir-se quando comandava pelos mesmos 10-6 e permitiu a recuperação - salvaria três bolas de "set" para, desta vez, se impor em 16-14.



Num desafio inconstante, a lusa comandou o quarto "set" por quatro pontos, mas perderia por 11-9, permitindo o 2-2 e posteriormente a definitiva reviravolta, consumada com duplo 11-4 a favor da adversária.



Em Europeus, Fu Yu, de 43 anos, foi prata em 2016, bronze em 2013 e 2015, tendo ainda sido ouro nos Jogos Europeus Minsk2019.



Fu Yu e Shao Jieni, que avançou para a segunda ronda de singulares, disputam esta tarde os quartos de final de pares femininos.



A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.



A seleção portuguesa conquistou duas medalhas até ao momento, uma de ouro, através do ciclista Iúri Leitão, que se sagrou campeão europeu de scratch, no ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.