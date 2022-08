Europeus2022. Fu Yu e Shao Jieni nos quartos de final de pares

O par luso entrou muito bem no encontro e chegou facilmente aos 2-0, com parciais de 11-6 e 11-9, mas as eslovacas reagiram e ainda venceram o terceiro por 11-8.A reentrada na discussão do resultado manteve-se no quarto parcial, quando as eslovacas chegaram aos 6-1, mas, a partir daí, deu-se a reação portuguesa, com Fu Yu e Shao Jieni a igualarem a 7-7 e a passarem para a frente aos 9-8, não dando qualquer hipótese às adversárias de responderem e fechando aos 11-8, em 25 minutos.Nos quartos de final, a dupla lusa vai medir forças ainda hoje com o par formado pela austríaca Sofia Polcanova e pela romena Bernadette Szocz, encontro a disputar a partir das 15h35 (horas portuguesas).Além da dupla feminina, hoje estarão em ação os seis mesatenistas que tiveram entrada no quadro principal de singulares, os quatro masculinos (Marcos Freitas, Tiago Apolónia, João Monteiro e João Geraldo) e as duas femininas (Fu Yu e Shao Jieni).A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.A seleção portuguesa conquistou duas medalhas até ao momento, uma de ouro, através do ciclista Iúri Leitão, que se sagrou campeão europeu de scratch, no ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.