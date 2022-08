Europeus2022: Ginastas José Nogueira e Guilherme Campos apurados para o mundial

José Nogueira foi o melhor ginasta luso com o 38.º lugar no ‘all -around’, com 77.565 pontos, enquanto Guilherme Campos foi 54.º, com 75.031 pontos.



Retirando os atletas das 13 equipas apuradas para o campeonato do Mundo – Portugal foi somente 23.º -, qualificavam-se os melhores 23 restantes, sendo que Nogueira foi 13.º e Campos 20.º nessa lista.



Filipe Almeida foi 69.º no ‘all-around’, com 69.197 pontos, numa prova que teve o ouro do britânico Joe Fraser, com 85.565, que foi acompanhado no pódio por dois turcos, Ahmet Onder, com 85.131, vencedor da prata, e Adem Asil, que alcançou bronze com 84.464.



Apesar do êxito luso, Portugal não qualificou qualquer atleta para as finais por aparelhos ou de equipas, destinados apenas aos oito mais fortes em Munique.



Na competição feminina, realizada na passada semana, a jovem Mariana Parente, de apenas 15 anos, também foi bem-sucedida, com o seu 50.º posto final no ‘all-around’, com 46.733 pontos.



A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.



A seleção portuguesa conquistou três medalhas até ao momento, duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.