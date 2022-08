Hugo Costa, de 22 anos, cumpriu a prova em 50,056 segundos, a 4,928 segundos do vencedor, o italiano Christian Volpi, que se impôs em 45,128: o português ficou a 733 milésimos de segundo do terceiro posto, que valeria uma presença imediata na regata das medalhas.O gaiense tem uma nova oportunidade no sábado, quando disputar a semifinal, que vale mais três lugares na regata decisiva, às 9h30, horas de Lisboa.