Europeus2022: João Coelho avança para as `meias` dos 400 metros no atletismo

A competir na segunda de quatro séries, João Coelho terminou em quarto lugar, em 45,78 segundos, a três centésimos do terceiro, que passava direto. Como avançavam os três melhores quartos das quatro séries, o luso continua em prova, com o 13.º melhor registo.



João Coelho, de 27 anos, e que tem como recorde pessoal 45,41 segundos, conseguidos este ano, disputa as meias-finais na terça-feira às 11:25 (hora de Lisboa).



Também nos 400 metros, Cátia Azevedo vai tentar ainda hoje seguir em frente.



A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.



A seleção portuguesa conquistou até ao momento uma medalha de ouro, através do ciclista Iúri Leitão, que se sagrou campeão europeu de scratch, no ciclismo de pista.