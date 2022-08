Europeus2022: João Monteiro cai na primeira ronda do ténis de mesa após dura `batalha`

Monteiro, que esteve a perder por 3-1, recuperou para 3-3 e levou o encontro à 'negra', que veio a perder, não sem antes ter recuperado de 10-5 para 10-9, acabando por perder no ponto seguinte.



Ao fim de uma dura 'batalha' que durou uma hora e 14 minutos, João Monteiro cai na ronda de abertura do quadro de singulares masculinos, ao perder pelos parciais de 10-12, 11-9, 17-19, 10-12, 11-8, 11-6 e 9-11.



Com a eliminação de Monteiro, Portugal conta ainda com Marcos Freitas e João Geraldo, que jogam mais tarde, enquanto Tiago Apolónia já está na segunda ronda. Na competição feminina, Shao Jieni é a única representante lusa na segunda ronda.



A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.



A seleção portuguesa conquistou duas medalhas até ao momento, uma de ouro, através do ciclista Iúri Leitão, que se sagrou campeão europeu de scratch, no ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.