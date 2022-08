Europeus2022. K4 500 metros feminino falha acesso à final

Francisca Carvalho, Francisca Laia, Ana Brito e Maria Rei largaram na pista três e concluíram a sua prova em 1.34,468 minutos, a 3,298 segundos da Hungria, vencedora em 1.35,170.

A semifinal, que apura três barcos, disputa-se no sábado, às 8h35 (horas portuguesas).

O K4 500 feminino português está em fase embrionária de construção, trabalhando para tentar, em 2023, o apuramento para Paris2024.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou três medalhas até ao momento, duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.