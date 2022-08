Europeus2022. Larrinaga e Oliveira nas semifinais dos 110 metros barreiras

Numa eliminatória em que passavam os quatro primeiros de cada série, mais o melhor tempo seguinte, Larrinaga, integrado na primeira série, venceu com o tempo de 13,76 segundos, o que lhe valeu o oitavo tempo global, enquanto João Vítor Oliveira foi quarto na segunda série, com 13,90, o 13.º tempo global.



As semifinais da prova dos 110 metros barreiras estão agendadas para as 19h30 (horas portuguesas) de quarta-feira, dia em que se disputa a final, marcada para as 21h22.



A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.



A seleção portuguesa conquistou até ao momento duas medalhas: uma de ouro, através do ciclista Iúri Leitão, que se sagrou campeão europeu de scratch, no ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.