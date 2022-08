Europeus2022. Liliana Cá pode dar medalha no disco a Portugal

A quinta classificada em Tóquio2020 está na final com o segundo melhor registo, depois de ter conseguido a sua melhor marca do ano, em 65,21 metros, só aquém dos 65,94 metros da croata Sandra Perkovic, quarta nos Jogos.Irina Rodrigues, com 57,04, foi a última a entrar na final de 12, disputando, por isso, outro "campeonato".





Cá quer uma medalha





Liliana Cá assumiu que quer lutar por uma medalha.



Nas semifinais, a atleta lusa começou por lançar a 58,60 metros, depois a 62,78 e, por fim, atingiu os 65,21, a sua melhor marca do ano e que lhe permitiu apurar-se para a final, na terça-feira.



“Não deixei para o fim. Estava ainda a tentar acordar. Acordei às sete da manhã, não consegui dormir à tarde e custou um pouco a acordar. Depois de acordar, lá saiu”, disse aos jornalistas, entre risos.



Liliana Cá admitiu que “estava à espera de uma boa marca, não de 65,21”, até pelo cansaço acumulado desde o regresso dos Estados Unidos.



“Na última semana, treinámos bastante e estávamos a treinar mesmo no fundo do poço, porque, quando viemos do Estados Unidos, custou-me bastante a recuperar e eu continuei a treinar mesmo com aquele cansaço. Estava exausta, portanto não estava à espera de fazer 65 (metros), mas estava à espera de uma boa marca”, referiu.



Com a final para disputar, Liliana Cá deixou uma garantia: “Agora, é chegar às medalhas. No primeiro europeu em que participei, estava a lutar por ir à final. Agora, estou a lutar por uma medalha”.





As outras apostas



De resto, o atletismo tem vários atletas em busca de diferentes finais, nenhum deles entre os óbvios candidatos ao pódio na Alemanha, excetuando o experiente João Vieira nos 35 quilómetros marcha.



O ciclismo de pista encerra o seu ciclo em Munique e não surpreenderia novo pódio, depois do ouro de Iúri Leitão em scratch: o português compete em Madison, tendo a companhia de Diogo Narciso e Daniel Dias, estreantes em Europeus.



No ténis de mesa, Matilde Pinto, Patricia Santos e Inês Matos tentam surpreender de forma a conseguirem chegar ao quadro principal, onde já estão Fu Yu e Shao Jieni.



Programa dos portugueses para hoje (horas de Lisboa):



- Atletismo:



07:30: 35 km marcha masculino - João Vieira.



07:30: 35 km marcha feminino - Inês Henriques e Vitória Oliveira.



08:35: 110 metros barreiras - Abdel Larrinaga e João Vítor Oliveira.



08:50: Salto em comprimento feminino - Evelise Veiga.



08:15: 1.500 metros femininos - Marta Pen.



10:50: 3.000 metros obstáculos - Simão Bastos.



10:57: 3.000 metros obstáculos - Miguel Borges e Etson Barros.



11:25: 400 metros masculinos - João Coelho.



12:00: 400 metros femininos - Cátia Azevedo



17:35: Salto em comprimento - Gerson Baldé.



19:12: Meias-finais masculinas - Carlos Nascimento.



19:42: Meias-finais femininas - Lorène Bazolo.



19:55: Final lançamento do disco feminino - Irina Rodrigues e Liliana Cá.



- Ciclismo de pista:



17:11: Madison, final - Daniel Dias, Diogo Narciso e Iuri Leitão.



- Ténis de mesa:



08:00: Singulares femininos, fase preliminar, grupo 1 - Matilde Pinto, Por - Sara Tokic, Slo.



08:35: Singulares femininos, fase preliminar, grupo 4 - Patrícia Santos, Por - Katarzyna Wegrzyn, Pol.



09:00: Singulares femininos, fase preliminar, grupo 19 - Inês Matos, Por - Kalina Hristova, Bul.