Europeus2022. Lorène Bazolo nas "meias" dos 800 metros

Numa eliminatória em que não teve de forçar, Bazolo assegurou o segundo lugar na série, com o tempo de 23,12 segundos, o sexto melhor tempo global das eliminatórias, passando diretamente às semifinais, a serem corridas ainda hoje, a partir das 19h37, horas portuguesas.



A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.



A seleção portuguesa conquistou três medalhas até ao momento, duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.