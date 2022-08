Europeus2022. Mamona e Pimenta procuram medalhas

Patrícia Mamona, vice-campeã olímpica em Tóquio2020, pode voltar a um pódio, numa época em que falhou as medalhas nos Mundiais de pista coberta de Belgrado, em março, e ao ar livre em Eugene, Estados Unidos, mais recentemente.



Fernando Pimenta, que saiu dos recentes campeonatos do mundo de canoagem, disputados em Halifax, Canadá, com três medalhas (duas de prata e uma de bronze), está a competir em quatro provas em Munique e disputa hoje a final de K1 500 metros, a primeira de duas já agendadas - a outra é o olímpico K1 1.000 metros, a sua especialidade.



Também o ténis de mesa pode dar hoje uma medalha a Portugal, numa tarefa muito complicada para a mesatenista Shao Jieni, que defronta, pelas 13h15 (horas portuguesas), a sérvia Sabina Surjan, que, na ronda de 64, afastou a portuguesa Fu Yu, por 4-2.



A vencedora segue para os quartos de final, para, em caso de novo sucesso, ficar garantida a presença nas meias-finais e a conquista de uma medalha, uma vez que o ténis de mesa não prevê jogo para o terceiro lugar, atribuindo duas medalhas de bronze.



A competição masculina volta à ação depois de um dia de descanso, para cumprir os encontros da ronda de 32 e oitavos de final, numa fase em que ainda estão em prova Marcos Freitas, Tiago Apolónia e João Geraldo.



A seleção portuguesa conquistou três medalhas até ao momento, duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, e do ciclista Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.



Programa dos portugueses para hoje (horas de Lisboa):



- Atletismo:



09:00: Lançamento do dardo - Leandro Ramos.



11:10: Estafeta 4x400 metros, eliminatórias.



19:55: Triplo salto feminino, Final - Patrícia Mamona



- Canoagem:



08:05: K4 500 masculino - Messias Baptista, João Ribeiro, Emanuel Silva e David Varela, eliminatória.



08:10: K4 500 feminino - Ana Brito, Francisca Carvalho, Francisca Laia e Maria Rei, eliminatória.



09:15: C1 200 feminino - Inês Penetra, eliminatória.



09:30: C1 200 masculino - Hélder Silva, eliminatória.



09:40: K1 200 feminino - Teresa Portela, eliminatória.



09:45: K1 200 masculino - Kevin Santos, eliminatória.



10:30: C1 500 masculino - Hélder Silva, meias-finais.



10:40: K2 500 feminino - Francisca Laia e Joana Vasconcelos, meias-finais.



10:57: K2 1.000 masculino - Fernando Pimenta e João Duarte, meias-finais.



14:16: K1 500 masculino - Fernando Pimenta, Final A.



15:21: VL2 200 masculino - Norberto Mourão, Final.



16:35: K1 500 feminino - Teresa Portela, meias-finais.



16:45: K2 500 masculino - Messias Baptista e João ribeiro, meias-finais.



16:50: C2 500 masculino - Bruno Afonso e Marco Apura, meias-finais.



- Ciclismo BTT:



16:00: Cross Country Olímpico masculino - Mário Costa e Ricardo Marinheiro.



- Ténis de mesa:



09:50: Singulares masculinos, ronda de 32 / Tiago Apolónia, Por - Liam Pitchford, GB



10:40: Singulares masculinos, ronda de 32 / João Geraldo, Por - Truls Moregardh, Sue



10:40: Singulares masculinos, ronda de 32 / Marcos Freitas, Por - Dimitrije Levajac, Ser



13:15: Singulares femininos, oitavos de final / Shao Jieni, Por - Sabina Surjan, Ser