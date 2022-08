Europeus2022: Olímpia Barbosa em 24.º lugar nos 100 metros barreiras

A portuguesa competiu na terceira semifinal, fase que qualificava as duas mais fortes de cada série, bem como os dois melhores tempos no computo das três, contudo terminaria na oitava posição.



Olímpia Barbosa correu em 13,57 segundos, bem abaixo dos 13,29 das eliminatórias que lhe deu o 10.º melhor registo para as semifinais e que agora lhe garantiria a 20.ª posição.



A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos termina hoje em Munique e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.



Portugal soma oito medalhas, designadamente quatro de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, de Kevin Santos (K1 200) e Fernando Pimenta (K1 5.000), que também conquistou uma de prata (K1 1000) e uma de bronze (K1 500), e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.



Na paracanoagem, Norberto Mourão garantiu o bronze na classe VL2.