Europeus2022: Samuel Barata fecha participação lusa com desistência nos 10.000 metros

Samuel Barata desde cedo que ficou na 'cauda' do pelotão, tendo desistido à passagem dos 18 minutos, numa prova ganha pelo italiano Yemaneberhan Crippa, em 27.46,13 minutos, que superou o norueguês Zerei Kbrom Mezngi, medalha de prata, e o francês Yann Schrub, medalha de bronze.



A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos termina hoje em Munique e reúne nove modalidades, em que Portugal esteve representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.



Portugal somou oito medalhas, designadamente quatro de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo, no triplo salto, de Iúri Leitão, no scratch do ciclismo de pista, de Kevin Santos (K1 200) e Fernando Pimenta (K1 5.000), que também conquistou uma de prata (K1 1000) e uma de bronze (K1 500), e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.



Na paracanoagem, Norberto Mourão garantiu o bronze na classe VL2.