Shao Jieni chegou rapidamente aos 3-0, com parciais de 11-8, 11-7 e 11-7, tendo Gaponova respondido no seguinte, com um 11-9. A jogadora portuguesa, de origem chinesa, não facilitou no quinto jogo e venceu por 11-6, num encontro com duração total de 46 minutos.Nos oitavos de final, Shao Jieni vai defrontar, na sexta-feira, a sérvia Sabina Surjan, que afastou a austríaca Karoline Mischek por 4-0.