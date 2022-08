O jogador luso, que entrou muito bem no encontro, chegando aos 2-0, ainda permitiu uma reação ao adversário, que chegou aos 2-2, mas, a partir daqui, reassumiu o controlo do jogo vencendo por 4-2, com parciais de 11-8, 11-9, 9-11, 7-11, 11-9 e 11-2, em 45 minutos.Nos oitavos de final, a decorrer ainda esta sexta-feira a partir das 14h55, horas portuguesas, Apolónia vai medir forças com o alemão Patrick Franziska.