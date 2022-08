Europeus2022. Vera Barbosa eliminada nos 400 barreiras

Na pista seis, a portuguesa foi quinta classificada, com 57,10 segundos, quando passavam as três melhores de cada uma das três séries mais os três melhores tempos restantes globais, com a derradeira vaga na final a ser conseguida em 56,98, a 12 centésimos para a lusa.



Vera Barbosa, de 33 anos, já tinha falhado as meias-finais há três semanas, nos Mundiais de Eugene, nos Estados Unidos, onde foi 30.ª com 56,74 segundos, registo que hoje a faria ser bem-sucedida.



A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até 21 de agosto e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.



A seleção portuguesa conquistou duas medalhas até ao momento, uma de ouro, através do ciclista Iúri Leitão, que se sagrou campeão europeu de scratch, no ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.